Kuşadası'nda Altyapı Sorunlarına Yatırım Seferberliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Altyapı Sorunlarına Yatırım Seferberliği Devam Ediyor

Kuşadası\'nda Altyapı Sorunlarına Yatırım Seferberliği Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, ilçedeki altyapı sorunlarını çözmek için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Yolu ve Küçükköy Sokak'ta yağmur suyu hattı döşeyerek su taşkınlarına karşı önlem alıyor.

22.02.2024 19:44  Güncelleme: 19:46
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Kuşadası'nda Belediye'nin ilçedeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlattığı hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı olarak farklı noktalara yağmur suyu hattı döşeniyor.

Kuşadası Belediyesi, mevsimsel yağışlardan kaynaklanabilecek olası su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilçenin uzun yıllardır kronikleşmiş altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretiliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Kirazlı Yolu 1'inci ve 2'inci sokaklar ile Küçükköy Sokak'ta yağmur suyu hattı döşüyor. Yağmur suyu ızgara imalatının da gerçekleştirileceği sokaklarda, üstyapıyı yenileme çalışması da yapılacak.

Kaynak: ANKA

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