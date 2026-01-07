Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Apaydın: "Biz sadece halkımıza verdiğimiz hizmet aksamasın istiyoruz" - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Apaydın: "Biz sadece halkımıza verdiğimiz hizmet aksamasın istiyoruz"

07.01.2026 23:32  Güncelleme: 23:35
Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tümer Apaydın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye isteği sonrası halk hizmetlerinin aksamasını önlemek amacıyla çadır kurmaya başladıklarını ancak zabıtanın çadıra müdahale ettiğini belirtti.

Kuşadası'nda gerilime neden olan yaşananlarla ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tümer Apaydın, hizmetlerin aksamaması için bahse konu yere çadır kurmak istediklerini söyledi.

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tümer Apaydın, " Aydın Büyükşehir Belediyesi, bizim halkımıza hizmet vermek için kullandığımız ve Kentli Hizmet Servisi ile Güvercin Masa'nın bulunduğu zemin katın tahliyesini istemişti. Bununla ilgili de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak karar kalktı. İlerleyen günlerde her iki birimimizin kullandığı alanları tahliye etmek zorunda kalacağız. Biz de bunun üzerine Kentli Hizmet Servisi ile Güvercin Masa'nın yeni yer bulunana kadar vatandaşlarımıza vereceği hizmetlerin aksamaması amacıyla belediye hizmet binasının dışına bir çadır kurmaya başladık. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtası hiçbir resmi yazı ve uyarı göndermeden çadırı kaldırmaya kalktı. Eğer ortada usulsüz bir durum varsa bunu gidermenin yolu mahkemelerdir. Sonuçta hukuk devletiyiz. Ama hiçbir resmi karar yokken bu kadar insana gerginlik yaşatmanın bir anlamı yok. Kuşadası Belediyesi sadece vatandaş odaklı hizmetlerinin aksamaya uğramasını istemiyor. Gece vakti baskın yapar gibi çadırı sökmeye gelmek çok yanlış. Kuşadası halkı gerçekleri ve nelerin yaşandığını biliyor. Biz başkanımız Ömer Günel ile birlikte gece, gündüz halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

