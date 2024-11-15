Kuşadası'nda Çevre Denetimleri Sıklaştı: Çöp ve İzmarit Atanlara Cezalar - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çevre Denetimleri Sıklaştı: Çöp ve İzmarit Atanlara Cezalar

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Kuşadası Belediyesi, çevre kirliliğine karşı denetimlerini artırdı. Yere çöp ve sigara izmariti atan kişilere para cezası kesiliyor. Denetimler, turistik bölgelerde yoğunlaşırken, belediye uygulamanın önemine dikkat çekiyor.

15.11.2024 10:55  Güncelleme: 10:59
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Kuşadası'nda yere çöp ve izmarit atan yanıyor

Kuşadası Belediyesi çevreyi kirletenlere karşı denetimlerini sıklaştırdı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik geçtiğimiz ay başlattığı uygulama kapsamında, kentin farklı noktalarında yaptığı denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde, kurallara uymayanlara Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası kesildi.

Kuşadası Belediyesi Ekim ayında yapılan meclis toplantısında, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, ambalaj ve evsel atık atarak çevrenin kirlenmesine neden olan işletmeler ve şahıslara yönelik bazı caydırıcı tedbirler aldı. Bu kapsamda kent genelinde esnaf ve vatandaşlara tedbirlerle ilgili bilgilendirici el broşürleri dağıtılıp, çeşitli yayınlar yapıldı. Zabıta ekipleri de uygulamanın başlamasının ardından kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerin son adresi kentin turistik çarşıları ile kahvehane, kafe ve lokantaların yoğun olarak bulunduğu bölgeler oldu. Denetimlerde, zabıtalar cadde ve sokaklara sigara izmariti atan ve çöp konteynerlarının dışına çöplerini bırakan kişileri tespit edip, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi gereğince 303 lira ile 106 bin 515 lira arasında değişen idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında ceza kesilen bazı vatandaşlar, uygulamanın çevrenin temiz tutulması açısından çok önemli olduğu söyledi.

Kuşadası\'nda Çevre Denetimleri Sıklaştı: Çöp ve İzmarit Atanlara Cezalar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Çevre Denetimleri Sıklaştı: Çöp ve İzmarit Atanlara Cezalar - Son Dakika

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