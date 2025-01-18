Kuşadası'nda Doğa Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Doğa Eğitim Merkezi Açıldı

Kuşadası\'nda Doğa Eğitim Merkezi Açıldı

Kaymakam Keklik, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda 2024 değerlendirme toplantısı yaptı.

18.01.2025 10:11
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Milli Park Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nün 2024 yılı değerlendirme toplantısı Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Park Müdürü Özcan Mersin tarafından Kaymakam Keklik'e 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Toplantı sonrasında Kaymakam Keklik, Milli Park Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan 'Doğa Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki incelemeleri sırasında kendisine, merkezin doğa bilincini geliştirme ve çevre eğitimine katkı sağlama hedefleri anlatıldı. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, ziyareti anısına "Doğa Eğitim Merkezi" bahçesine sakız ağacı fidanı dikti. Milli Park Müdürlüğü yetkilileri, Kaymakam Keklik'in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bölgedeki doğal alanların korunması ve geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Doğa Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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