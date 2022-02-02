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Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi - Son Dakika

Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi

02.02.2022 21:33

Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sokakları beyaza çevirirken, bazı araçlara da zarar verdi.

Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sokakları beyaza çevirirken, bazı araçlara da zarar verdi.

Aydın'da dün gece saatlerinde başlayan yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kuşadası ilçesinde de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık on dakika süren ve bazı yerlerde fındık büyüklüğünde yağan dolu sokakları ve arsaları beyaza bürüdü. Dolu yağışının özellikle Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri'nde etkili olduğu öğrenilirken, yağıştan bazı araçlar zarar gördü. Kuşadası'nda yağışlı havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi
Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi
Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi

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Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda dolu yağışı sokakları beyaza çevirdi - Son Dakika


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