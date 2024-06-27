Kuşadası'nda Duygu İstismarcılığına Karşı Tedbirler Alındı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'nda Duygu İstismarcılığına Karşı Tedbirler Alındı

Kuşadası\'nda Duygu İstismarcılığına Karşı Tedbirler Alındı

Kuşadası İlçe Danışma Kurulu, duygu istismarcılığı yapanlara yönelik alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, denetimlerin sıklaştırılması ve çocuk istismarı konusunda önlemler alınması kararlaştırıldı.

27.06.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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Kuşadası İlçe Danışma Kurulu, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında toplandı. Kent genelinde duygu istismarcılığı yapanlara yönelik alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla denetimlerin daha da sıklaştırılması kararı alındı.

İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, kentte görev yapan idari ve mülkü amirler ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla duygu istismarcılığı yaparak dilencilik faaliyeti yürüten kişilerin tespit edilerek, gerekli yaptırımların uygulanmasının kararlılıkla sürdürülmesi ve özellikle sokağa sürüklenerek istismar edilen çocukların denetimler neticesinde İlçe Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilmesi konusuna değinildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Duygu İstismarcılığına Karşı Tedbirler Alındı - Son Dakika

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