Kuşadası’nda eskiyen yollar yenileniyor - Son Dakika
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Kuşadası’nda eskiyen yollar yenileniyor

Kuşadası’nda eskiyen yollar yenileniyor
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Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenilerken Acil Müdahale Birimi, vatandaşlardan gelen tamirat taleplerini programına alarak kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuyor.

Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu dönemde kentin üstyapısını güçlendirmek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde her hafta Kuşadası'nın farklı mahallerinde hizmet üretmek için 7/24 esasına göre çalışıyor. Kent sakinlerinin memnuniyetle karşıladığı çalışmalarda bir yandan Kuşadası'na yeni, modern ve konforlu yollar kazandırılırken bir yandan da eskiyen yolların bakım ve onarımı yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiriliyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla kurulan Acil Müdahale Birimi de vatandaşlardan gelen talepleri düzenli olarak programına alıyor. Bu çerçevede ekipler, belirledikleri bölgelerde asfalt yaması, kilit parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürütüyor. Ekipler tarafından hafta boyunca Kadınlar Denizi, Karaova, İkiçeşmelik, Değirmendere, Yaylaköy, Çınar, Güzelçamlı, Yavansu, Hacıfeyzullah ve Türkmen mahallelerinde diğer kurumların altyapı çalışması esnasında meydana gelen bozulmaların tamiratını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası’nda eskiyen yollar yenileniyor - Son Dakika

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