Kuşadası'nda Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kuşadası\'nda Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sivil toplum kuruluşları Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. İsrail'e tepki ve Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca İsrail ve destekçileri lanetlendi. Etkinlik sonrasında dayanışma amacıyla bir konser düzenlendi ve konuşmalar yapıldı. Katılımcılar barış ve adalet taleplerini uluslararası topluma iletti.

02.06.2024 20:40
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sivil toplum kuruluşları Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yaşlısından gencine çok sayıda vatandaşın katılığı İsrail'e tepki Filisin'e destek yürüyüşünde vatandaşlar sahil bandı boyunca gerçekleştirdikleri yürüyüşte İsrail ve destekçilerini lanetledi.

Yürüyüş, Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayarak El Heykeli'nde sona erdi. Etkinliğin ardından, dayanışma ve farkındalık amacıyla bir konser düzenlendi. Konser öncesinde, Sosyoloji Profesörü, akademisyen ve yazar Ferhat Kentel ile aktivist Burak Kaplan birer konuşma yaptı.

Oldukça ilgi gören yürüyüş, geniş katılımla gerçekleşirken vatandaşlar ellerindeki döviz ve pankartlarla İsrail'in zulmünü de lanetledi. Barış ve adalet taleplerini dile getiren katılımcılar uluslararası topluma seslendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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