Kuşadası'nda futbol temalı parkta sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda futbol temalı parkta sona yaklaşıldı

23.03.2022 09:36

- Kuşadası'nda futbol temalı parkta sona yaklaşıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kentteki yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, 'Kuşadası Gençlik Spor'un ismini taşıyacak olan futbol temalı parkın yapımında sona yaklaştı.

- Kuşadası'nda futbol temalı parkta sona yaklaşıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kentteki yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, 'Kuşadası Gençlik Spor'un ismini taşıyacak olan futbol temalı parkın yapımında sona yaklaştı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde Özer Türk Stadı'nın karşısında bulunan bin 720 metrekarelik alanda başlatılan Kuşadası Gençlik Spor Parkı'nın yapımında sona yaklaştı. Çalışmalar kapsamında, ilk olarak sulama ve aydınlatma alt yapıları yapılan parkın çevresine kent dokusuna uygun taşlar kullanılarak duvar örüldü. Peyzaj tasarımı için toprak serimi ile yürüyüş yolları da yapılan futbol temalı parka zemini kauçuk kaplı çocuk oyun grubu ile spor aletleri yerleştirildi.

Çevreye ve doğaya duyarlı projeleriyle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yeni yaptığı Kuşadası Gençlik Spor Parkı'na özel mülkiyetlerdeki inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmekten kurtardığı zeytin ağaçlarını da dikti. Çalışmalar, çimlendirme ve oturma gruplarının monte edilmesinden sonra üzerinde siyah-beyazlı ekibin eski oyuncuları ile yöneticilerinin isimlerinin yazılı olacağı futbol anıtının yerleştirilmesiyle tamamlanacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Gençlik Spor Parkı'nda, takıma amatör ligde yer aldığı 1962-1984 yılları arasında hizmet eden yönetici ve futbolcuların isimlerini yaşatmak istiyoruz. Kuşadası kısa süre sonra çok güzel bir parka daha kavuşacak. Bize bu fikri veren Kuşadasıspor'un eski başkanlarından Ümit Şakrak'a çok teşekkür ediyorum. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimize yeni parklar kazandırmak için çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Futbol, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda futbol temalı parkta sona yaklaşıldı - Son Dakika


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