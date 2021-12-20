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Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç - Son Dakika

Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç

20.12.2021 22:54
Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç

Kuşadası Belediyesi tarafından haftanın ilk gününde Salih Killi Parkı'nda vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından haftanın ilk gününde Salih Killi Parkı'nda vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Soğuk havada içtikleri çorba ile içleri ısınan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla Türkiye'de takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerine sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte başlatılan uygulamanın İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan sonraki adresi Şevki Hasırcı Meydanı'nda bulunan Salih Killi Parkı oldu. Haftanın ilk gününde İkram Aracı'ndan ikram edilen sıcak mercimek çorbası ile içleri ısınan vatandaşlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak çorba ikramını kentin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürecek. - AYDIN

Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç
Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç
Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç
Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç
Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda haftaya sıcak başlangıç - Son Dakika
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