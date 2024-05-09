Kuşadası\'nda Jandarma ve Belediye Zabıta Ekipleri Denetim Yaptı

Yerel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin işbirliği ile denetim gerçekleştirildi.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, güvenlik ve düzenin sağlanması adına jandarma ve belediye zabıta ekipleri işbirliğiyle denetim gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir araya gelerek yaptığı ortak denetimlerde S.G. (56), E.G. (66) ve H.H. (76) isimli kadınların dilencilik yaptığı tespit edilerek kişi başı 977 TL ile Z.Ş., O.I., U.B., M.S. isimli şahısların da herhangi bir izin belgesi olmadan hurdacılık yaptığı tespit edilerek kişi başı 2 bin 52 TL 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı. Öte yandan hayvan pazarında vatandaşların huzur ve güvenliği için kimlik sorgulamaları yapıldı. - AYDIN