Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Kuşadası\'nda Kabotaj Bayramı\'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı
02.07.2026 10:47  Güncelleme: 10:49
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Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, törenler, yarışmalar ve su sporları gösterileri ile kutlandı. Kaymakam ve protokol denize şehitler anısına çelenk bıraktı, çeşitli yarışlarda dereceye girenlere ödüller verildi.

Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı, gün boyu düzenlenen tören, deniz etkinlikleri, yarışmalar ve su sporları gösterileriyle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük bir coşkuya sahne oldu. Gün boyu süren kutlama etkinliklerinde, sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve beraberindeki protokol üyeleri Ege Port Limanı'ndan römorkörle Kuşadası Körfezi'ne açılıp, denize şehitlerin anısına karanfillerden oluşan sembolik bir çelenk bıraktı. Öğleden sonraki kutlama etkinliklerinde ise Güvercinada Kalesi'nde su sporları gösterisi, yüzme, denizden tabak çıkarma, karton tekne, sub board denge ve yelken yarışları düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda, dereceye girenlere ödülleri Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlama programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kuşadası Liman Başkanı Vekili Önder Eyigün, denizciliğin önemine değinerek "Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Bu nedenle denizcilik ülkemizde çok önemli bir faaliyet. İlçemiz Kuşadası da denizi ile tüm dünyaya ün salmış önemli bir turizm merkezi. Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamaktan onur ve büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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