Kuşadası\'nda Kasaplar Denetlendi

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Kuşadası ilçesinde, halkın sağlıklı ve güvenli ürünler tüketebilmesi amacıyla ilçedeki kasaplar denetlendi. Denetimlerde işletmelerin ruhsat ve evrakları denetlendi, hijyen konularında uyarılıp, bilgilendirildi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi, vatandaşların daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için iş yerleri ve işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ilçedeki kasaplar denetlendi. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimde ekipler tarafından ruhsat ve evrak kontrolü yapıldı, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Etlerin muhafaza edildiği soğuk hava depoları ile sergilendiği reyonların uygunluğuna da bakan ekipler, işletme sahiplerine genel temizlik kurallarını, çalışanlara da maske, bone ve eldiven kullanmaları hususunda özenli olmaları gerektiğini hatırlattı. Karkasların mühür ve kesim raporlarını da kontrol eden ekipler, çalışanları etleri kesmede ve işlemede kullanılan bıçak ve kıyma makinesi gibi aletlerin temizliğinde kullanılacak antibakteriyel ürünler konusunda da bilgilendirdi. - AYDIN