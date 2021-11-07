Kuşadası'nda kulaçlar üniversite öğrencileri için atıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla 'Açık Su Yüzme Şampiyonası' düzenlendi. Üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve ÇYDD Kuşadası Şubesi Başkanı Çilen Melek Karakuş verdi.

Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi, 'Bir ışık da siz yakın' projesi kapsamında ÇYDD Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye genelinden amatör ve profesyonel olmak üzere yaklaşık 120 sporcu katıldı. Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Genç ile Mehmet Sarıdedeoğlu'nun da kulaç attığı şampiyona, 1500 ve 3000 metre kategorilerinde yapıldı. Yarışın startını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ile Remzi Çengel verdi.

Güvenlik amacıyla AKUT su arama ve kurtarma timi ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı 9 kişilik dalış timi botlarıyla denizde yüzücülere eşlik etti. Parkuru tamamlayan sporculara Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan çorba ve sıcak içecek ikram edildi. Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve ÇYDD Kuşadası Şubesi Başkanı Çilen Melek Karakuş tarafından verildi.

Kuşadası'nda spor etkinliklerine destek olamaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Açık Su Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel her zaman sporcuların yanında yer alan bir belediye başkanı. Şampiyonanın gelecek yıl da yapılması için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - AYDIN