Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ağır yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan motosikletin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AAK 027 plakalı motosikletin sürücüsü D.B., henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak ağaca çarptı. Çarpma esnasında motosiklet savrulurken, sürücü D.B. ve yolcu konumundaki küçük yaştaki çocuk yere düştü. Küçük çocuk kazayı yara almadan atlatırken, sürücü D.B. ağaca çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı D.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun da genel sağlık kontrolleri yapılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.