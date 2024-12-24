Kuşadası'nda Park ve Bahçelerde Budama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Park ve Bahçelerde Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Kuşadası\'nda Park ve Bahçelerde Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda turizm sezonuna hazırlık kapsamında park ve bahçelerde budama çalışmaları yapıyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekiplerin kent genelinde 7/24 hizmet sunduğunu belirtti.

24.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüm ilçelerde olduğu gibi Kuşadası'nda da çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizmin incisi Kuşadası'nda denizin mavisi ile yeşilin en güzel tonunu buluşturmak için ilçe genelindeki faaliyetlerine devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları ile Kuşadası; 2025 turizm sezonuna hazırlanıyor, kazanan Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar oluyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Kuşadası kent genelinde budama faaliyetlerine hızla devam ediyor. Kuşadası'nın kırsal mahallelerinden kent merkezine kadar dört bir yanında gerçekleştirilen budama çalışmaları ile yayalar ile sürücülerin can ve mal güvenliği emniyete alınıyor.

Başkan Çerçioğlu: "Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden kentimiz genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sürdürecek, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Park ve Bahçelerde Budama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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