Kuşadası\'nda oruçlar dualar eşliğinde açıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk iftar yemeği, İkiçeşmelik Mahallesi'nde düzenlendi. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde tutulan oruçlar, dualar eşliğinde açıldı.

İkiçeşmelik Mahallesi sakinleri, Kuşadası Belediyesi tarafından Kardeş Şehirler Parkı'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine Başkan Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ile Muhtar İsmail Yurttaş da katıldı. İftar programı birlik ve beraberlik atmosferinde gerçekleşti. İftar saatinde dualar eşliğinde oruçlar açılırken, Ramazan ayının manevi iklimi Kuşadası'nda hep beraber yaşandı. Kuşadası Belediyesi ikinci iftar sofrasını, 23 Şubat Pazartesi günü Çakabey Ortaokulu yanındaki Hizmet Çadırı'nda verecek. Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ömer Günel; "Öncelikle tutulan oruçları Allah kabul etsin. Ramazan ayı boyunca kentimizin farklı mahallelerinde iftar sofrası kurmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizle iftar soframızı paylaştığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - AYDIN