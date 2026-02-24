Davutlar'da oruçlar Kuşadası Belediyesi'nin iftar sofrasında açıldı - Son Dakika
Davutlar'da oruçlar Kuşadası Belediyesi'nin iftar sofrasında açıldı

24.02.2026 22:03  Güncelleme: 22:05
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayının üçüncü iftar sofrasını Davutlar Mahallesi'nde kurarak binlerce kişinin bir araya gelmesini sağladı. İftar programına Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve meclis üyeleri katıldı, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu yaşatıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayının üçüncü iftar sofrası, Davutlar'da kuruldu. Aynı sofrada bir araya gelen binlerce kişi, okunan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Davutlar Mahallesi Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesindeki iftar programına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Muhtar Erol Yağcıoğlu da katıldı. Binlerce kişinin bir araya geldiği iftar yemeğinde Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile bereketi Kuşadası Belediyesi'nin sofrasında paylaşıldı. Davutlar Mahallesi sakinleri iftar programı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi'nin bir sonraki iftar yemeği yarın (Çarşamba) Güzelçamlı Mahallesi belediye eski hizmet binası önünde düzenlenecek. Tasavvuf müziği dinletisi ile başlayacak olan programda çocuklar için de çeşitli eğlenceler gerçekleştirilecek. - AYDIN

