Kuşadası'nda Sel Olayının Ardından Başkan Günel, Ekiplerle İncelemelerde Bulundu

22.01.2026 17:58  Güncelleme: 23:55
Kuşadası'nda meydana gelen sağanak yağış sonrası sel nedeniyle yaşanan hasarları incelemek üzere Belediye Başkanı Ömer Günel sahaya indi. Fen İşleri, Acil Müdahale Ekipleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sel sonrası yaşam normale dönerken, başkan, afet sonrası gerekli altyapı çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

(AYDIN) - Kuşadası'nda sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren sağanak yağış sonrası yaşanan sel olaylarının ardından Belediye Başkanı Ömer Günel sahaya indi. Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Günel, yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Acil Müdahale Ekipleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı saha ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde cadde ve sokaklar kısa sürede temizlenirken, kent genelinde yaşam normale dönmeye başladı.

Kuşadası'nda saat 09.30'da başlayan ve yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak yağış, özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde sel felaketine neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Karayolları sorumluluk alanlarında bulunan dere yatakları ve yağmur suyu deşarj kanallarından gelen yoğun akış ile altyapıda yaşanan çökmeler nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede dere yatağına döndü.

Yaşanan felaket anlarında Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Belediyesi ekipleri iş makineleriyle hızla müdahalede bulundu. Fen İşleri saha ekipleri, Acil Müdahale Ekipleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin koordineli çalışması sayesinde olası bir facia büyümeden önlendi.

Başkan Günel, selin en yıkıcı etkisini gösterdiği Güzelçamlı Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Sel sonrası zarar gören işletme sahipleri ve vatandaşlarla görüşen Günel, ekiplerin mesai saati gözetmeksizin çalışacağını ve olumsuz tablonun en kısa sürede ortadan kaldırılacağını ifade etti.

"Suçlu değil, çözüm arıyoruz"

Zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ömer Günel, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaşanan doğal afetler önlenebilir. Bu tür olaylar yaşanmadan önce gerekli aksiyonların alınması gerekiyor. Bölgede ıslah edilmesi gereken dere yatakları ve tamamlanması gereken altyapı çalışmaları var. Biz burada suçlu aramıyoruz. Her kurumun üzerine düşeni yapması gerekiyor.

Yol boyunca alanı inceledim. En büyük hasarı bir turistik tesis görmüş durumda. Evlerde de ciddi taşkınlar yaşandı. Aşırı ve sürekli yağış, coğrafi yapıdan kaynaklı olarak derelerin taşmasına neden oldu. Benzer bir sorunu 2015 yılında Güzelçamlı merkezdeki Bal Deresi'nde yaşamıştık. Nitekim Devlet Su İşleri Bal Deresi'nin ıslahını tamamladı. Burada Devlet Su İşleri'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASKİ ekiplerine ciddi görevler düşüyor. Kuşadası Belediyesi olarak altyapı ve yağmur suyu hattı çalışması yaptığımız hiçbir bölgede sorun yaşanmadı. Yani afetlerin yaşanmasını önlemek mümkün. Yaşanan bu felaketin temelinde, ıslah edilmemiş dere yataklarından kaynaklanan taşkınlar var. Bize düşen görevler varsa ki ikinci derece görevlerimiz bulunuyor bunları yapmaya hazırız. Bugün sahada yetki ve sorumluluk ayrımı gözetmeden tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Ancak asıl olan, afetler yaşanmadan önce gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Bir suçlu aramıyoruz, sorumluluğu kimseye atmıyoruz. Gelin, bu sorunları birlikte çözelim."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

