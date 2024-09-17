Kuşadası'nda Şok Uygulamada Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Şok Uygulamada Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Kuşadası'nda yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirildi, ehliyetsiz sürücülere ceza kesildi.

17.09.2024 16:00
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Kuşadası'nda Yunus timlerinin yaptığı şok uygulamalarında ruhsatsız silah ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yunus timleri tarafından yapılan şok uygulamalarında bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirilirken ehliyetsiz oldukları belirlenen 2 sürücüye para cezası kesildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus timleri, dün gece İkiçeşmelik Mahallesi'nde şok uygulamaları denetimi yaptı. Yaklaşık yarım saat süren uygulama sırasında, bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kesici alet ile tabancaya ait 24 fişek ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü hakkında işlem yapılırken suç unsurlarına el konuldu. Aynı uygulamada ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan bir başka otomobilin sürücüsü ise yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olan sürücüye aracının da sigortasız olması nedeniyle toplam 27 bin 775 lira para cezası uygulandı. Ayrıca bir motosiklet sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 12 bin 977 lira ceza kesildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Şok Uygulamada Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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