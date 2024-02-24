Kuşadası'nda Şubat Ayında Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası'nda Şubat Ayında Sıcak Hava Dalgası

Kuşadası\'nda Şubat Ayında Sıcak Hava Dalgası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Şubat ayının sonlarına doğru sıcak hava dalgasıyla birlikte hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı kentte, vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde yürüyüş yapma ve güneşlenme tercih edilirken, balıkçılar da kıyıdan balık avladı. Sahildeki kafeler ve restoranlar da yoğunluk yaşadı. Bu ani sıcaklık artışı, kentteki yaşamı olumlu yönde etkiledi ve yerel ekonomiye katkı sağladı.

24.02.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Şubat ayının sonlarına doğru sıcak hava dalgasıyla birlikte hareketlendi. Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu kentte, güneşin keyfini çıkarmak isteyenler sahile akın etti.

Kuşadası'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil boyunca yürüyüş yapmayı ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde, balıkçıların da bu güzel havayı değerlendirerek kıyıdan balık avlamaya çalıştıkları görüldü. Sahil boyunca dolaşan ve balık tutan balıkçılar, sahilin hareketli atmosferine katkıda bulundu. Sahildeki kafeler ve restoranlar da bu sıcak havadan olumlu etkilendi ve Şubat ayında beklenmedik bir yoğunluk yaşadı. Esnaflar, "Bu kadar erken, bu kadar güzel bir havada insanların dışarı çıkmasını beklemiyorduk. Güneşli hava, herkesi dışarı çıkardı" diyerek memnuniyetlerini ifade etti.

İlçede yaşanan bu ani sıcaklık artışı, kentteki yaşamı da olumlu yönde etkiledi. Vatandaşlar, "Bu güneşli hava bize ilkbaharı erken getirdi" diyerek güneşli günlerin keyfini çıkardı. Şehirdeki bu hareketlilik, yerel ekonomiye de olumlu katkılar sağladı. Kuşadası'nda şubat sonunda yaşanan sıcak hava dalgası, bahar havasını erken getirerek, sahil şeridini canlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Şubat Ayında Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 20:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Şubat Ayında Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement