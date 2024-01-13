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Kuşadası'nda tarihi evler restore edilerek turizm rotası oluşturulacak - Son Dakika
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Kuşadası'nda tarihi evler restore edilerek turizm rotası oluşturulacak

Kuşadası Belediyesi, Yıldırım Caddesi'nde bulunan tarihi evlerin üstyapısını yenileme ve Mücessem Hanım Evi'ni aslına uygun olarak restore etme çalışmalarına başladı. Proje tamamlandığında bölge, müzeler sokağı haline getirilerek Kuşadası'na yeni bir turizm rotası kazandırılacak.

Kuşadası\'nda tarihi evler restore edilerek turizm rotası oluşturulacak
13.01.2024 - 09:38,  Güncelleme: 09:41
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Kuşadası Belediyesi, tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'nde üstyapıyı yenileme ve cadde üzerinde yer alan 'Mücessem Hanım Evi'nin de aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında bölge, müzeler sokağı haline getirilerek Kuşadası'na yeni bir turizm rotası daha kazandırılacak.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde hem kentin üstyapı sorunlarına köklü çözümler üretmek hem de Kuşadası'nı Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden alınan onayla, ekipler tarafından Yıldırım Caddesi'nin üstyapısını yenilemek, tarihi 'Mücessem Hanım Evi'nin de restore edilerek bölgeyi yerli ve yabancı turistler için yeni bir turizm destinasyonu haline getirmek için başlatılan çalışma tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 100 metrekare begonit taşıyla kaplayacakları Yıldırım Caddesi'nde ilk etapta eskiyen asfalt zemini sökme işlemini gerçekleştiriyor. Alanında uzman kişilerden oluşan özel bir ekip ise 'Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında Mücessem Hanım Evi'nin eskiyen duvarlarını ve dış cephesini restore ediyor. Kuşadası Belediyesi daha önce de aynı bölgede Mineral  ve  Fosil  Müzesi'ni hizmete açmış, Çalıkuşu ile Efe Suphi Evi'ni de aslına uygun olarak yenileyerek edebiyat dünyasına kazandırmıştı.

Kaynak: ANKA
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