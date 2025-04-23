Kuşadası\'nda Turizm Sezonu Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşan turizm sezonu öncesi hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından turizmin incisi Kuşadası'nda gerçekleştirilen çalışmalar ile ilçe yaz sezonuna hazırlanıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları ile Ege Denizi'nin eşsiz mavisi doğanın yeşil tonları ile Kuşadası'nda buluşuyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin hayata geçirilen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde peyzaj düzenlemeleri ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Kent estetiğine değer katan çalışmaların yanı sıra yaya ve sürücülerin güvenli ulaşımı için budama çalışmaları da özenle sürdürülüyor. Çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuşadası'nda olduğu gibi tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN