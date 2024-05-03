Kuşadası'nda UNESCO onaylı eğitim programı MUNACS'24 başladı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'nda UNESCO onaylı eğitim programı MUNACS'24 başladı

Kuşadası'nda gerçekleştirilen MUNACS 24 eğitim programı, öğrencilerin Birleşmiş Milletler delegeleri gibi giyinip fikir alışverişinde bulunduğu bir etkinlik olarak başladı. Programa 22 farklı okuldan yerli ve yabancı 200 öğrenci, öğretmen ve akademisyenler katılıyor. Etkinlikte öğrenciler yapay zekanın etik ve sürdürülebilirlik boyutlarını tartışacak, çözümler üretecek ve uluslararası iş birliğinin önemini kavrayacaklar.

03.05.2024 22:26
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Kuşadası'nda UNESCO onaylı eğitim programı MUNACS'24 başladı

Öğrenciler Birleşmiş Milletler Delegeleri olarak sahneye çıktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğrencilerin gerçek bir Birleşmiş Milletler delegesi gibi giyinip, fikir alışverişinde bulundukları eğitim programı olan MUNACS 24 başladı. Üç gün sürecek olan programda 22 farklı okuldan yerli ve yabancı 200 öğrencinin yanı sıra öğretmen ve akademisyenler de yer alıyor.

Kuşadası'nda Amerikan Kültür Kolejleri Genel Merkezi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun desteğiyle 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen eğitim programı MUNACS 24 başladı. 'Dünya için Yapay Zeka: Etik ve Sürdürülebilirliği Yenilikçi Yaklaşımlarla Geliştirme' ana temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe ortaokul ve lise dengi okullardan 200'den fazla yerli ve yabancı öğrenci katılıyor. Üç gün sürecek etkinlikte öğrenciler ülke delegeleri olarak katılacakları konferanslarda, Birleşmiş Milletlerdeki komisyonları temsil eden çeşitli komitelerde yer alacaklar.

Komitelerde görev alacak öğrenci delegeler, yapay zekanın etik ve sürdürülebilirlik boyutlarını temsil ettikleri ülkeler olarak ele alacaklar. Delegeler, günümüzün en önemli küresel sorunlarından biri olan yapay zekanın insanlık için sunduğu fırsatları ve riskleri tartışacak, yenilikçi çözümler üretecek ve uluslararası iş birliğinin önemini kavrayacaklar. Bu sayede öğrenciler, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve küresel sorunlar hakkında bilgi edinirken, problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini de geliştirme imkanı bulacaklar.

"Öğrencilerimizi yapay zekanın yer aldığı dünyaya hazırlıyoruz"

Teknolojinin hızla ilerlediği dünyada yapay zeka eğitimine dikkat çeken Amerikan Kültür Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yaraş, "Bu yıl konferansımızın ana konusu yapay zeka. Hızla değişen dünyada yapay zeka giderek hayatlarımızda yer ediyor. Öğrencilerimizi yapay zekanın yer aldığı bir dünyaya hazırlamak için konferansımızı gerçekleştiriyoruz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu konferansın sonuç bildirgelerinin de, ülkemiz ve dünya çapında büyük ilgi göreceğine inanıyoruz" dedi.

"Diplomasi açısından çok önemli bir konferans"

UNESCO Türkiye Eğitim Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Sever ise, "Çocuklarımızın her açıdan geleceğe hazırlanması bizler için çok önemli. Ayrıca bu konferansın diplomatik yönü de büyük önem taşıyor. Burada farklı komiteleri temsil ederken diplomasi dilini de öğreniyorlar. Farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanıma imkanı buluyorlar. Çocuklarımız üç gün boyunca, çağımızın en önemli ürünü yapay zekayı etik ve sürdürülebilirlik kavramları çevresinde tartışma imkanı bulacaklar" diye konuştu.

MUNACS 24'ün amacı

MUNACS 24'ün, yapay zekanın etik ve sürdürülebilirlik boyutlarını ele almak. Türkiye'nin her bölgesinden ve farklı ülkelerden katılım sağlayacak öğrencilerin bir araya gelerek küresel sorunlara çözüm bulmak için işbirliği yapmalarını sağlamayı da amaçlayan programda, öğrencilerin uluslararası ilişkiler, diplomasi ve küresel sorunlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bunun yanında programda problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak gibi amaçları bulunuyor. Konferansın ardından yazılacak sonuç bildirgesinin ise Paris'e gönderilerek Unesco Milli Komisyonu'na iletileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda UNESCO onaylı eğitim programı MUNACS'24 başladı - Son Dakika

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