Kuşadası\'nda Yaban Domuzu Sorununa Çözüm Toplantısı

Kuşadası'nda son dönemde artan yaban domuzu popülasyonu nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine, Kaymakam İbrahim Keklik başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya başta Kaymakam İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere ilçe protokolü katıldı. Toplantıda, şehir merkezine kadar inen ve tarım alanlarına zarar veren yaban domuzlarının oluşturduğu riskler değerlendirildi. Özellikle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlara karşı alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik avlanma izinleri, tarımsal alanların korunması için yeni uygulamalar, farkındalık çalışmaları ve ilgili kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Kaymakam İbrahim Keklik, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Kurumlar arası iş birliğiyle hem doğayı koruyacak hem de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak adımlar atacağız" dedi.

Toplantı sonunda, tespit edilen sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli önlemler alınması ve sürecin takip edilmesi kararlaştırıldı. - AYDIN