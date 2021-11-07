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Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler - Son Dakika

Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler

07.11.2021 18:37

Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler Kuşadası'nda yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler

AYDIN - Kuşadası'nda yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havanın tadını çıkaran tatilciler serinlemek için denize girip doyasıya eğlendi.

Yazı aratmayan sıcak hava, vatandaşları denize davet etti. 25 derece sıcaklığın yaşandığı Türkiye'nin en önemli turizm kenti Kuşadası'nda, vatandaşlar denize girip doyasıya eğlendi. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında yazı aratmayan görüntüler oluşurken, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, gün boyunca kendilerini serin sulara bıraktı. Kimi vatandaşlar denize girdi, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler
Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler
Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler
Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler

Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler - Son Dakika


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