Kuşadası\'nda Yıldırım Caddesi\'nde Turizm Rotaları Yenileniyor

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Kuşadası Belediyesi, tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'nde kente yeni bir turizm rotası daha kazandırmak için başlattığı üstyapıyı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye begonit taşı döşeniyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden alınan onayla geçen ay Yıldırım Caddesi'nde üstyapıyı yenileme çalışması başlatıldı. Kente yeni müzeler kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada ekipler, caddedeki eskiyen asfalt zemini sökme işlemini tamamladı.

Bölgeyi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirecek olan 'Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde şu an yaklaşık 3 bin 100 metrekarelik alana begonit taşı döşeniyor. Alanında uzman kişilerden oluşan özel bir ekip ise Mücessem Hanım Evi'nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.