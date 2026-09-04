Kuşadası'nda Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı kahvaltıyla kutlandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı kahvaltıyla kutlandı

Kuşadası\'nda Zabıta Teşkilatı\'nın 200\'üncü yılı kahvaltıyla kutlandı
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Kuşadası Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeli için kahvaltı organizasyonu düzenledi. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, zor dönemde özveriyle çalışan ekiplere teşekkür ederek tüm zabıta personelinin haftasını kutladı.

Zabıtanın belediyenin vatandaşla doğrudan temas eden yüzü olduğunu söyleyen Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi, kent düzeninin sağlanması, vatandaşların huzurunun korunması ve belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için özveriyle görev yapan zabıta personelini unutmadı. Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Organizasyon öncesi Zabıta Müdürlüğü personeline hitabeden Belediye Başkan Vekili konuşmasında "Başkanımız Ömer Günel'in yaşadığı talihsizliklerden sonra zor bir dönemde görevi vekaleten devraldım. Sizler de bu zor dönemde belediye ve halk arasındaki doğrudan görünen yüz olarak, göreviniz daha da zor olsa da, elinizden gelenin en iyisini yaptınız her zaman. Görevi devraldığım günden bugüne sizlerin Kuşadası Belediyesi'nin görünen yüzleri olarak verdiğiniz hizmetlerden dolayı her zaman takdir ettim. Tüm emek veren zabıta personellerimizin Zabıta Haftası kutlu olsun" dedi.

Zabıta Müdürlüğü personelinin kent genelinde vatandaşların huzurunu sağlamak gibi önemli bir görevi üstlendiğine dikkat çeken Tahsin Demirtaş, ekiplerin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zabıta personelinin, belediye ile vatandaş arasındaki iletişimin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Demirtaş, tüm çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı kahvaltıyla kutlandı - Son Dakika

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