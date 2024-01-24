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Kuşadası Soğucak Mahallesi'ne 3 bin 750 metrekare daha yeni yol kazandırılıyor - Son Dakika
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Kuşadası Soğucak Mahallesi'ne 3 bin 750 metrekare daha yeni yol kazandırılıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 5 yıllık görev süresi boyunca yapılan 36 milyon 374 bin TL'lik yatırım ile 13.7 km yeni yol kazandırılan Soğucak Mahallesi, 3 bin 750 metrekare daha yeni yola kavuşuyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında, Soğucak Mahallesi'nin 3 sokağında kilit parke döşeme işlemi gerçekleştirilecek.

Kuşadası Soğucak Mahallesi\'ne 3 bin 750 metrekare daha yeni yol kazandırılıyor
24.01.2024 - 19:41,
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 5 yıllık görev süresi boyunca yapılan 36 milyon 374 bin TL'lik yatırım ile 13.7 km yeni yol kazandırılan Soğucak Mahallesi, 3 bin 750 metrekare daha yeni yola kavuşuyor.

2019 yılında Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesi ile birlikte Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda başlatılan yol yapım seferberliği farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürüyor. 5 yılda 23 mahalleye yaptığı toplam 933 milyon 702 bin TL yatırım ile kente 218 km yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğucak Mahallesi'nin 3 sokağında daha yol yapımına başlandı. Birbiri ile bağlantılı 5252/1 Sokak, 5198 Sokak ve 5182 sokaklarda kilit parke döşemeye başlayan Kuşadası Belediyesi ekipleri, kısa süre içerisinde tamamlayacakları çalışma ile bugüne kadar yapılan 36 milyon 374 bin TL'lik yatırımla 13.7 kilometre yeni yola kavuşan Soğucak Mahallesi'ne 3 bin 750 metrekare daha yeni yol kazandırmış olacak.

857 metrekarelik 5198 Sokak'ta çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, parke döşeme işlemine 2038 metrekarelik 5252/1 Sokak'la devam ediyor. Çalışmalar 5182 Sokak'ta 855 metrekarelik alanın da parke taşı ile döşenmesiyle tamamlanacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kuşadası Soğucak Mahallesi'ne 3 bin 750 metrekare daha yeni yol kazandırılıyor - Son Dakika
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