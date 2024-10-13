Kuşadası Sokak Festivali, Musa Göçmen ve Senforock ile Şenlendi - Son Dakika
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Kuşadası Sokak Festivali, Musa Göçmen ve Senforock ile Şenlendi

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Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci günü, Anadolu Rock müziğinin dikkat çeken isimlerinden Musa Göçmen ve Senforock'un sahne performanslarıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Festivaldeki etkinlikler yemek atölyeleri ve dans gösterileri ile devam ediyor.

13.10.2024 01:10  Güncelleme: 01:20
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Kuşadası Sokak Festivali Musa Göçmen ve Senforock ile şenlendi

AYDIN - Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci günü Musa Göçmen ve Senforock konseri ile tamamlandı. Anadolu Rock ezgilerini kendilerine has tarzlarıyla yorumlayan Musa Göçmen ve Senforock, sahne performanslarıyla da Kuşadası Sokak Festivali coşkusunu zirveye taşıdı.

Klasik ve rock müziğe senfonik orkestra eşliğinde alternatif yorumlar getiren Musa Göçmen şefliğindeki 'Senforock' grubu bu yıl uluslararası katılımla 3'üncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserden önce Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı Başkanı Levent Köylü ile Ayhan Sicimoğlu, Musa Göçmen'e Başkan Ömer Günel adına teşekkür plaketi verdi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Senforock 'ın solistleri Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bu yıl da Kuşadası Sokak Festivali'ni düzenledikleri için çok mutlu olduklarını belirten KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in fikriyle ortaya çıkan festivalimizi her geçen yıl daha da geliştirerek düzenliyoruz. Artık festivalimiz çok tanınır ve sevilir bir hale geldi. Sokakta sanatı, müziği ve lezzeti sizlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Ayhan Sicimoğlu ise, "Kuşadası Sokak Festivali için Kuşadası Belediyesi'nin kasasından hiç para çıkmıyor. Böylesine güzel bir festivali tamamen sponsorların desteği ile düzenliyoruz. Gelecek yıl yine festivalimizi uluslararası yapacağız. Ama bu kez yurt dışından da ziyaretçiler getirip, sizlerle kaynaştıracağız" diye konuştu.

Gün boyunca düzenlenen yemek atölyeleri, sokak konserleri, lezzet turları, dans gösterileri ve çeşitli şovlarla süren Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, üçüncü gününde Fransız ve Türk şefler arasında Tarihi Kervansaray'da gerçekleşecek Salyangoz Düellosuna sahne olacak. Festival, dev kazanda pişirilecek keşkeğin halka ikram edilmesiyle sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Sokak Festivali, Musa Göçmen ve Senforock ile Şenlendi - Son Dakika

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