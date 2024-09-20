Kuşadası ve Kuyucak'ta Bisiklet ve Motosiklet Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Kuşadası ve Kuyucak'ta Bisiklet ve Motosiklet Bilgilendirmesi

Kuşadası ve Kuyucak\'ta Bisiklet ve Motosiklet Bilgilendirmesi

Aydın'da Trafik Jandarması, 59 motosiklet ve bisiklet sürücüsüne güvenlik bilgilendirmesi yaptı.

20.09.2024 10:13
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Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçlerinde motosiklet ve bisiklet sürücülerine bilgilendirmede bulunuldu.

Trafik Jandarması tarafından Kuyucak Sarıcaova Mahallesi, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Milli Park girişinde toplam 59 motosiklet/motorlu bisiklet/elektrikli bisiklet sürücüsü ve yolcusuna; koruma başlığı, koruma gözlüğü, reflektif yelek ve temel trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası ve Kuyucak'ta Bisiklet ve Motosiklet Bilgilendirmesi - Son Dakika

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