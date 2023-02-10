"Kuşlarımı kurtarır mısınız?" diyen çocuğun 3 muhabbet kuşu enkazdan çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Pazartesi günü 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, arama kurtarma ekipleri, "Kuşlarımı kurtarır mısınız?" diye soran çocuğun, enkaz altından depremden 3 gün sonra muhabbet kuşlarını kurtararak kendisine teslim etti. Ekipler ayrıca, aynı gün cama sıkışmış bir kediyi 30 dakikalık çalışmanın ardından kurtararak sağlığına kavuşturdu.

6 Şubat sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler "sesimi duyan var mı?" çağrıları ile depremde yıkılan binaların enkazında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. "Bizim için insan ya da hayvan fark etmez, can candır" ilkesiyle hareket eden arama kurtarma ekipleri yalnızca enkaz altında kalan insanları değil evcil hayvanları da kurtarıyor. Depremin üçüncü gününde bir çocuk, yaşadığı binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarına gelerek ekiplere, "Kuşlarımı kurtarır mısınız?" diye sordu. Bunun üzerine ekiler çocuktan bilgi alarak hemen çalışmalara başladı. 30 dakikalık çalışmanın ardından kuşları kurtarılan çocuğun sevinçten gözleri oldu.

Ayrıca ekipler başka bir enkazda çalışma yaptığı esnada bir kedinin miyavlamasını duydu. Enkazdan çıkmak isterken camla duvar arasına sıkışan kediyi fark eden ekipler, hemen çalışmalara başladı. 20 dakikalık çalışmanın ardından kediyi sağlam bir şekilde kurtaran ekipler, hemen süt ve battaniye ile kediyi korumaya aldı.

Yesevi Hareketi gönüllüsü Neciullah Kocabıyık, söz konusu binada dinleme yaptıklarında hiçbir ses almadıkları bilgisini vererek, "Dinleme yaptığımız esnada bir çocuk geldi. 'Benim kuşlarım var içeride, onları kurtarır mısınız?' diye sordu. Ardından arkadaşlar tünel açıp odaya girdi. O odadan muhabbet kuşlarını kurtardılar" dedi.

Sadece insan değil canlı her ne varsa kurtarmak için çalıştıklarını belirten Kocabıyık, "Muhabbet kuşlarını kurtardığımızda çocuğun sevinçten gözleri parıl parıl parladı. Ha bir insan çıkarmışız ha bir hayvan çıkarmışız hiç fark etmiyor. Bütün yoğunluğumuz gidiyor. Çocuğun talebini kesinlikle geri çevirmedik. Önce bir sarıldı ardından da sevinç gözyaşları eşliğinde ayrıldı yanımızdan" diye konuştu.

Kocabıyık, bedensel olarak yorgun olsalar da bugüne kadar canlı olarak enkaz altından kurtardıkları 5 kişinin bütün yorgunluğunu aldığını söyledi.

Arama kurtarma faaliyetleri için depremin ilk dakikalarından itibaren Pazarcık'ta görev yapan 3 çocuk babası Murat Yıldırım, "Çok sayıda canlı kurtardık. Cansız bedenlere de ulaştık. Allah hepsine rahmet etsin. Bunların yanında arama kurtarma faaliyetleri arasında bir tane kedi yavrusu bulduk. Cam kenarına sıkışmıştı bacağı. Arkadaşlarımla beraber onu çıkardık. Sağlığına kavuşturduk, bıraktık. Bizim içimizde hayvan sevgisi de var. Kediyi depremin 3. günü kurtardık. O an yaşadığım duygular anlatılmaz. Biz yaşatmak için buradayız" dedi.