Kuşlaroğlu Bartın\'da Cumhuriyet Bayramı Töreninde

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanı Deniz Kurmay Albay Hakan Kuşlaroğlu, Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bugün gerçekleşen çelenk törenine katılan Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Deniz Kurmay Albay Hakan Kuşlaroğlu, daha sonra Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Erkan Şahin ile birlikte Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Albay Kuşlaroğlu'nun şehirde salı günü de devam edecek olan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılması bekleniyor. - BARTIN
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