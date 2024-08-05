Kusursuz Kafe, 8. yaşını coşkuyla kutladı

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Düzce Belediyesi'nin toplumsal farkındalık hareketi doğrultusunda 2017 yılında faaliyete geçen Kusursuz Kafe yeni yaşını, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de katılımı ile kutladı. Sekizinci kuruluşunu kutlayan kusursuzları bu anlamlı günlerinde protokol üyeleri de yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen ve BelTur çatısı altında çalışan 17 engelli gençle birlikte başarılı çalışmalarını sürdüren Kusursuz Kafe 8'inci yaşını coşkuyla kutladı.

Gerçekleştirilen 8'inci yaş kutlamasında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yanı sıra Başkan Danışmanı Fatih Maradit, BelTur Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Cicu ile yönetim kurulu üyeleri, BelTur Genel Müdürü Levent Sivrikaya, BelKa Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Bahçeşehir Genel Müdürü Necla Erdoğan ile belediye birim müdürleri de kafenin kusursuz çalışanlarını yalnız bırakmadı.

"Burası müstesna bir yer"

Programda konuşan Başkan Dr. Faruk Özlü, "Bugün, Kusursuz Kafe'nin kuruluşunun 8'inci yılını kutlayacağız. Burası gerçekten müstesna bir yer. Emeği geçenlere, kuranlara, bugüne getirenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu mekanın içinde bulunduğu parkı da yeniledik. Ben göreve geldiğim günden beri burayı ziyaret ediyorum. Artık çocuk değiller, hepsi büyüdü. Burada güzel zamanlar geçirdikleri kanaatindeyim. Buranın daha da gelişmesi, büyümesi için gayret sarf edeceğiz. Sadece burayı güzelleştirmek için uğraşmıyoruz. Son dönemde Düzce'nin gözbebeği Akçakoca ilçemizdeki otelin yapımı tamamlandı. Gençlerimizi Eylül ayı içerisinde otelimize götüreceğiz ve orada yüzecekler. 8'inci yaş gününün hayırlı olmasını diliyorum. Nice 8'li 80'li yıllara" dedi.

Kusursuz kafenin özel günü için programa katılım sağlayan misafirlerin de duygularını paylaştıkları etkinlik, 8'inci kuruluş yıldönümü anısına hazırlanan pastanın hep birlikte kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE