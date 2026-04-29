Kût\'ül-Amare Zaferi Esenyurt\'ta anlatıldı

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide, Küt'ül-Amare Zaferi'nin perde arkası, askeri stratejileri ve sonuçları ele alındı.

Esenyurt Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Küt'ül-Amare Zaferi'ne ilişkin bir söyleşi düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in yanı sıra çok sayıda öğrenci de katılım sağladı.

Söyleşide Prof. Dr. Vahdettin Engin ile tarihçi-yazar Muzaffer Albayrak, 1916'da Osmanlı ordusunun İngiliz birliklerine karşı kazandığı Küt'ül-Amare Zaferi'ni çok yönlü biçimde değerlendirdi. Konuşmalarda; Irak cephesinde yaşanan gelişmeler, Osmanlı ordusunun kuşatma taktiği, ikmal hatlarının kesilmesiyle İngiliz birliklerinin teslim sürecine nasıl sürüklendiği ve Halil Paşa komutasındaki ordunun sahadaki başarısı detaylarıyla aktarıldı.

Katılımcılar bu etkinlikten dolayı Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise benzeri programların aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. Etkinlik, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in hocalara çiçek takdimi ile son buldu. - İSTANBUL