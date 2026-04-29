Kût\'ül-Amare Zaferi Esenyurt\'ta anlatıldı

29.04.2026 16:32  Güncelleme: 16:36
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide, Küt'ül-Amare Zaferi'nin perde arkası, askeri stratejileri ve sonuçları ele alındı.

Esenyurt Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Küt'ül-Amare Zaferi'ne ilişkin bir söyleşi düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in yanı sıra çok sayıda öğrenci de katılım sağladı.

Söyleşide Prof. Dr. Vahdettin Engin ile tarihçi-yazar Muzaffer Albayrak, 1916'da Osmanlı ordusunun İngiliz birliklerine karşı kazandığı Küt'ül-Amare Zaferi'ni çok yönlü biçimde değerlendirdi. Konuşmalarda; Irak cephesinde yaşanan gelişmeler, Osmanlı ordusunun kuşatma taktiği, ikmal hatlarının kesilmesiyle İngiliz birliklerinin teslim sürecine nasıl sürüklendiği ve Halil Paşa komutasındaki ordunun sahadaki başarısı detaylarıyla aktarıldı.

Katılımcılar bu etkinlikten dolayı Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise benzeri programların aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. Etkinlik, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in hocalara çiçek takdimi ile son buldu. - İSTANBUL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

16:41
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt
Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:44
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı
MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
