Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, CHP Adayı Eyüp Kahveci\'ye Tepki Gösterdi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'nin adaylara yönelik sözlerine tepki gösterdi.
CHP adayı Kahveci'nin Kütahyalı olmadığını belirten Başkan Alim Işık, "Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene haddini milletimiz bildirecektir. Öyle demeçlerle bu şehrin insanlarına, adaylarına, içinde ben de dahil olmak üzere kimse dil uzatamaz" dedi.
Işık, Kütahyalıların Kahveci'nin geçmişte danışmanlık yaptığı şirketlerin bugünkü akıbetini araştırmalarını istedi.
Başkan Işık, "Tüm adaylar kendisinin yarısı etmezmiş. Bunu söyleyen ya aklını yitirmiştir ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir, Kütahyalı hiç değildir, zaten değil. Arkadaşlar, kusura bakmayın da bu memleketin evlatlarına toptan 'yarım Kahveci etmez' diyenler, gitsin kendini boy aynasında ölçsün. Burası Kütahya, Burası Anadolu'nun en kutsal topraklarının bulunduğu, kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Kütahyalı hemşehrilerim dışarıdan gazel okuyan, kendini dev aynasında gören, insanlara tepeden bakanlara en güzel cevabı 31 Mart 2024 tarihinde verecektir. Ben sadece bu kadar yetineyim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene haddini milletimiz bildirecektir. Öyle demeçlerle bu şehrin insanlarına, adaylarına, içinde ben de dahil olmak üzere kimse dil uzatamaz. Herkes nevi şahsına münhasır kıymetlidir. O çok kıymetli ise kendi kıymetini projeleriyle gösterecek. Hayali projelerle hayal satarak değil. Öyle tepeden bakarak, tüm adaylar yarım Kahveci etmezmiş. Bu ne büyük adammış, burada geçmişte danışmanlık yaptığı şirketlerin bugünkü akıbetini bir sorgulayın. FETÖ'den işlem görmüş TMSF'ye geçmiş şirketlerin danışmanlığını yaptığını kamuoyu açıklasın. Kusura bakmasın, bize dil uzatana biz devletin resmi belgeleri ile cevap veririz. Herkes haddini bilerek konuşacak. Haddini bilmeyene hemşehrilerimiz haddini bildirecektir. Ben görevde olan bir belediye başkanı olarak bunları sizlerle paylaşmak zorundaydım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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