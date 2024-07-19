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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ağırladı.

Görüşmeye katılan başkan yardımcıları ile birlikte, şehrin geleceği ve kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda iş birlikleri üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Benzer değerler ve ortak hedefler etrafında buluşmanın iki şehir için de büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Başkan Kahveci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. Görüşme, misafirlerin anı defterini imzalaması ve karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. - KÜTAHYA