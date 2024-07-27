Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Müftü Dr. İrfan Açık\'ı ziyaret etti

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık'ı makamında ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Başkan Kahveci, Müftülük ile iş birliği yaparak şehrin manevi değerlerini koruma ve yayma yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Müftü Açık, Başkan Kahveci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temenniler ile sona erdi. - KÜTAHYA