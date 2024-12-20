Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Gençlerle İnovasyon ve Liderlik Etkinliğinde Bir Araya Geldi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından düzenlenen KASİS etkinliğine katıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, iş dünyası ve akademiden önemli isimler yer aldı. Umut Fıçıcıoğlu, Ümit Akalın, Ebru Alışık Yıldırım, Oğuzhan Gözübüyük, Mustafa Can Başarılı ve Mehmet Aksakallı, liderlik ve inovasyon konularında bilgi ve tecrübelerini paylaşarak öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Kahveci, gençler için anlamlı bir jest yaparak "Hayatı Öğrendim" adlı şiiri seslendirdi.

Bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını ve Kütahya'nın sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirdiğini belirten Kahveci, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA