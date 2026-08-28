Kütahya Belediye Başkanı Kahveci’den Vali Yardımcılarına ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Vali Yardımcıları Harun Kazez ve Selami Korkutata'yı makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Kütahya'nın gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Şehrin ihtiyaçları, devam eden projeler, kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi ile Kütahya'nın geleceğine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kütahya'nın geleceğini ilgilendiren her konuda ilgili kurumlarla istişare içerisinde olmaya önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kamu kurumları arasında oluşturulan güçlü iş birliği ve dayanışma ortamının şehre sunulan hizmetlerin niteliğine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Başkan Kahveci, Vali Yardımcıları Harun Kazez ve Selami Korkutata'ya ev sahiplikleri, değerlendirmeleri ve Kütahya'ya yönelik katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretler, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın sürdürülmesi temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.