Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini kabul etti - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini kabul etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini kabul etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini makamında kabul etti. Başkan Işık, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

14.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini makamında kabul etti.

Kütahya Belediyesi olarak çocukların, gençlerin ve şehrin bereketi yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Işık, ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade etti.

65 yaş ve üstü kadın hemşehrileri, Kütahya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Işık'a teşekkürlerini ileterek her zaman hatırlandıklarını ve bu durumdan mutlu olduklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini kabul etti - Son Dakika


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