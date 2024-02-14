Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini kabul etti

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 65 yaş ve üstü kadın hemşehrilerini makamında kabul etti.

Kütahya Belediyesi olarak çocukların, gençlerin ve şehrin bereketi yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Işık, ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade etti.

65 yaş ve üstü kadın hemşehrileri, Kütahya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Işık'a teşekkürlerini ileterek her zaman hatırlandıklarını ve bu durumdan mutlu olduklarını belirtti. - KÜTAHYA