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Kütahya Belediye Başkanı TDMMB Kütahya Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı TDMMB Kütahya Şubesini Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Işık, yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunarak Kütahya'ya katkı koyacak her türlü projeyi desteklediklerini belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı TDMMB Kütahya Şubesini Ziyaret Etti
11.01.2024 - 08:25,
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.

TDMMB Kütahya Şube Başkanı Abdurrahman Yıldız'a misafirperverliği için teşekkürlerini ileten Başkan Işık, yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kütahya'ya katkı koyacak her türlü projeyi desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Işık, Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi'nin Kütahya için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı TDMMB Kütahya Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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