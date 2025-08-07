Kütahya Belediye Meclisi\'nden Şeffaf ve Katılımcı Toplantı

Kütahya Belediye Meclisi 2. Dönem 7. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Eyüp Kahveci, şehrin geleceğine yön verecek kararlarda şeffaflık ve katılımcılık ilkelerinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Kahveci'nin daveti üzerine toplantıya katılan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da yaptığı konuşmayla toplantıya değer kattı. Erbaş, "Kütahya için elimizi taşın altına koymamız gerekiyorsa koyacağız. Bir yere gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Yeter ki bu şehir iyi bir noktaya gelsin" ifadelerini kullandı.

Toplantıda birçok önemli konu gündeme alındı ve müzakere edilerek karara bağlandı.

Kütahya Belediye Meclisi, alınan kararların şehir yaşamına olumlu katkılar sunması temennisiyle toplantıyı tamamladı. - KÜTAHYA