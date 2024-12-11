Kütahya Belediyesi, Ailelere Bağımlılık Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi, Ailelere Bağımlılık Eğitimi Veriyor

Kütahya Belediyesi, Ailelere Bağımlılık Eğitimi Veriyor

Kütahya Belediyesi'nin Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (UMER), 'Aile ve Madde Bağımlılığı' isimli eğitimle ebeveynlere kritik bilgiler sunarak, çocukları ve gençleri bağımlılıktan koruma yollarını anlatıyor.

11.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele (UMER) Birimi, bağımlılıkla mücadele konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak "Aile ve Madde Bağımlılığı" başlıklı bir eğitim düzenleyen UMER Birimi, ebeveynlere yönelik kritik bilgiler paylaştı. Çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan korunması amacıyla sürdürülen çalışmalarda, ailelerin rolüne dikkat çekildi.

Daha önce ortaokul öğrencilerine yönelik "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık" eğitimleriyle farkındalık oluşturan birim, şimdi de çocukların ilk rol modelleri olan anne ve babalara yönelik programlarla toplumda bilinç düzeyini artırmayı hedefliyor. Eğitimlerde, sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturmak için ailelerin bağımlılıkla mücadelede nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlar, bağımlılıkla ilgili soru ve sorunları için Kütahya Belediyesi UMER Birimi'ne şahsen başvurabilir ya da iletişim numaraları üzerinden destek alabilirler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi, Ailelere Bağımlılık Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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