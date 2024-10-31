Kütahya Belediyesi İŞGEM, Girişimciler için Destek Programını Duyurdu - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi İŞGEM, Girişimciler için Destek Programını Duyurdu

Kütahya Belediyesi İŞGEM, Girişimciler için Destek Programını Duyurdu

Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), yeni dönemde girişimcilere yönelik destek ve fırsatlar sundu. Toplantıda AR-GE, inovasyon ve teknoloji konularında atölye desteği ve mentorluk hizmetleri sağlanacağı açıklandı.

31.10.2024 19:44  Güncelleme: 20:05
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Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), yeni dönemde yenilikçi girişimciler için kapılarını açtı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirilen İŞGEM İcra Kurulu Toplantısı, girişimcilere yönelik çeşitli destek ve fırsatları gündeme getirdi.

Toplantıda, AR-GE, inovasyon ve yüksek teknoloji gibi alanlarda başvuruda bulunan girişimcilere atölye desteği sunulacağı belirtilirken, iş planı oluşturma, tanıtım, finansal kaynaklara erişim, pazarlama ve muhasebe gibi konularda mentorluk sağlanacağı duyuruldu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kütahya İl Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Zafer Kalkınma Ajansı ve Kütahya Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri de toplantıda yer alarak girişimcilere destek sözü verdi.

Kütahya Belediyesi, oluşturucu iş fikirleriyle Kütahya ekonomisine katkıda bulunmak isteyen tüm girişimcileri İŞGEM'e davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi İŞGEM, Girişimciler için Destek Programını Duyurdu - Son Dakika

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