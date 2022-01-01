Kütahya Belediyesi'nde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı - Son Dakika

Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katıldığı Sosyal Denge Sözleşmesi Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan sözleşme ile belediye memurlarının maaşlarının iyileştirildiğini ifade etti. İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, Kütahya Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ederek sözleşmenin imzalandığını hatırlattı. 2022 yılın sağlık ve huzurla geçmesini temenni eden Başkan Işık, sendika yönetimine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

İmza törenine katılan Türk Yerel Hizmet Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz ise Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ederek, imzalanan sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını temenni etti.

Türk Yerel Hizmet Sen Kütahya Şube Başkanı Behçet Kemal Türkkan ise katılım sağlayan tüm memur çalışanlarına, Genel Başkan Yorulmaz ve yöneticilerine teşekkür ederek, sağlanan imkanlar için Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a ayrı teşekkür etti.

İmzalanan sözleşmeye göre geçen yıla yüzde10 ila 20 oranında artış yapıldı.

İmza törenine Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Türk Yerle Hizmet Sen Kütahya Şube Başkanı Behçet Kemal Türkkan ve yönetim kurulu üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. - KÜTAHYA