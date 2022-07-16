Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi

16.07.2022 12:08

Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Belediye Başkanı Alim Işık: "Devletin gücünden büyük güç yoktur" Kütahya Belediyesi, otobüsçü esnafının 'kontak kapatma' eyleminde özveri gösteren personelini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi

Belediye Başkanı Alim Işık:

"Devletin gücünden büyük güç yoktur"

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi, otobüsçü esnafının 'kontak kapatma' eyleminde özveri gösteren personelini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen teşekkür belgesi törenin açılış konuşmasını Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu yaptı. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kutlu, 1 Haziran gecesi özel halk otobüsü işletmecilerinin kontak kapatma eylemi ile ilgili olarak söylenecek çok söz olduğunu ancak susarak hiçbir şey söylenmeyecek bir gece yaşandığını söyledi. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kutlu, "Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, o gecenin karanlığında bize ışığı yaktı, başkan yardımcılarımız koordine etti, daire müdürlerimiz omuz verdi, sizler ve bizler o gece hemşehrilerimizi sokakta bırakmadık. O gece emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" Türkiye'de hiçbir ilde olmayan ücreti vermemize rağmen hakaret işittik"

Bir musibet bin nasihattan iyidir atasözünün Kütahya Belediyesi'ne, belediye çalışanlarına ve Kütahya'ya bir tarih yazdırdığını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, o tarihin kahramanlarının o gece görev alan belediye çalışanları olduğunu ifade etti. Başkan Işık, "İyi niyetle çalışan, şehrime, şehrimin insanına katkı yapan herkese huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama her toplumun içinde olduğu gibi bu grubun içerisinde de çürük elma var ise, çürük elmaları ayıklamak o toplumun görevi. Teşekkürü bu tür kriz anlarında doğru ve hızlı karar vererek, vatandaşın mağduriyetini engelleyen karar vericileri başta olmak üzere uygulamadaki siz arkadaşlarımıza ediyorum. O gece meclisimizde Türkiye'de hiçbir ilde olmayan ücreti vermemize rağmen hakaret işittik, meclis üyelerine hakaretler edildi, belediyeye söylenmedik söz kalmadı. Biz çözüm bulmak zorundayız, kararımızı verdik ve diğer işlemlerimize devam ettik. Onların seviyesine düşemezdik. Gereken yapıldı. Meclisten sonra bir baktık kontak kapatılmış. Anayasal suç. Kimsenin kimseye ulaşım özgürlüğüne engel olmaya hakkı yok. Bırakın hakkı haddi yok. Tutanaklar tutuldu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz yasal çerçevede yapılması gereken ne ise onu yaptı. Hızlıca karar alıp belediyemizin tüm araçlarını sefere koyarak vatandaşımızı mağdur etmedik" diye konuştu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın konuşmasının ardından 1 Haziran gecesinde görev alan farklı müdürlüklerin 200 personeline teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık ve birim müdürleri tarafından verildi.

YORUMLAR
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'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir' 'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir' 300 yıllık geleneği yaşatıyorlar 300 yıllık geleneği yaşatıyorlar
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi - Son Dakika

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