Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürü Esnaflarla İşbirliği İçinde Çalışıyor

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Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürü Vildan Gökduman, esnaflarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ve oda üyeleri, Zabıta Haftası vesilesiyle Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici'nin de bulunduğu görüşmede, Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, Zabıta Müdürü Vildan Gökduman'a çiçek takdim ederek, zabıta teşkilatımızın şehrimizin düzeni için gösterdiği çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Zabıta Müdürü Vildan Gökduman, nazik ziyaret ve jest için teşekkür ederek, şehrin huzuru için esnafla iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA