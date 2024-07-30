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Kütahya'da 103 projeye 75 milyon TL'lik hibe

KÜTAHYA - Kütahya'da kırsal kalkınma projelerinde tüm etapların rekoru kırıldı. 2024 yılı çağrı döneminde toplam 150 milyon TL değerindeki 103 projeye, 75 milyon TL hibe sağlanacak.

Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 15. Etap Proje Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emre Yeniay, 2006 yılından bu yana 854 projenin hayata geçirildiğini belirterek, toplamda 137 milyon TL değerindeki projelere 59,75 milyon TL hibe desteği sağlandığını ifade etti. Projelerle 1610 kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

"Kütahya'ya ayrılan bütçe 5,5 kat arttı"

Müdür Yeniay, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılından itibaren ülke genelinde uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının bu yıl 15.Etabı uygulanacak. Programda yer alan projelerle; kırsalda çiftçilerimizin refah düzeyinin artırılması, katma değerli ürünlerin üretilmesi, çiftçi ile tarımsal sanayi entegrasyonun ve tarımsal pazarlama altyapısının sağlanması ve yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmakta ve proje tutarlarının yarısı (Yüzde 50 hibe) Bakanlığımızca hibe desteği olarak yatırımcılarımıza ödenmektedir.İlimizde bu programın başından beri (2006-2023 yılları arası) toplam 854 adet projeyi hayata geçirerek toplam tutarı 137 milyon TL olan projelere 59,75 milyon TL hibe desteği ödemesi yapılıp 1.610 kişiye de istihdam sağlandı.Bu dönem uygulayacağımız toplam tutarı 150 milyon TL olan 103 proje için (bireysel sulama projeleri dahil) yaklaşık 75 milyon TL'lik bir hibe desteği bu projelerimize aktarılacak. Böylece geçen seneye göre Bakanlığımızdan ilimize ayrılan bütçede 5,5 katlık bir artış yaşadık. Tek etapta da diğer tüm etaplarının toplamından fazla bir bütçeyi ilimize kazandırarak bu anlamda bir rekor kırmış oluyoruz. Ayrıca bu başvuru döneminde il genelinde değerlendirilip Bakanlığımıza gönderilen tüm projelerimiz Bakanlığımızca asil listeye alınarak desteklenmeye uygun görüldü. Bu da KKYDP tarihinde ilimiz için bir ilk olma özelliği taşımaktadır" dedi.

"Arzumuz; yatırımcılarımızın, devletimizin de desteğiyle ciddi bir şekilde yol almalarıdır"

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il genelinde yapılan değerlendirmenin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilen tüm projelerin asil listeye alınarak desteklenmeye hak kazandığı belirtti. Başkan Kahveci, "Bu yatırımın Kütahya'mıza çok değer katacağını biliyoruz. Arzumuz; yatırımcılarımızın, devletimizin de desteğiyle ciddi bir şekilde yol almalarıdır. Bir şehirde, sanayi olduğu kadar tarımın da olması büyük bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı.

"Hem sanayide hem tarımda muhteşem şeyler oluyor"

Kütahya Valisi Musa Işın, refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kütahyalı hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için buradayız. İlimizde hem sanayide hem tarımda muhteşem şeyler oluyor ve olmaya devam edecek" dedi.

Son 1 yıl içerisinde önemli projelere imza attıklarını belirten Işın, "İlk olarak ilimizde planlı tarımı hayata geçirdik. Kütahya'nın bitki örtüsü ve toprak verimliliğine uygun tarımsal faaliyetler için bir veri tabanı oluşturduk" diye konuştu.

Aslanapa'da Hayvancılık Organize Bölgesi için yer belirlediklerini ve Bakanlığa teklif ettiklerini belirten Işın, Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki altyapı çalışmalarının da bu yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Simav TDİOSB'nin bin 700 dekar alana kurulacağını hatırlatan Vali Işın, "Tohum toprağa değmeden üretim yapılacak. Gelecek sene inşallah ürün alacağız" dedi.

Kütahya'nın tarımdan sağlanan üretim oranını yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Işın, "Şu anda üretimimizin yüzde 11'i tarımdan gerçekleşiyor ancak bu oranı yüzde 20'ye çıkarmak için potansiyelimiz var. 306 bin hektarlık sulak arazimiz var. 5 sulama göletimizin ihalesi yapıldı, 2025 yılına kadar tamamlanacak. Topraklarımız bereketli, iklimimiz uygun. Çiftçilerimizden tek isteğimiz, çalışmaları ve gayret göstermeleri. Bizden ne tür destek istiyorlarsa yanlarındayız. Hem hibe açısından hem teknik bilgi açısından Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz her halükarda ve her zaman çiftçilerimizin yanında olacaklar" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda KKYDP projelerinin Kütahya'ya ve çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Vali Işın, "150 milyonluk yatırımın yarısı devletten. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.