Kütahya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Fener Alayı Düzenlendi

Yerel

Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı halkın yoğun katılımıyla, Dumlupınar'da şehit düşen kahramanlarımızı temsilen 2 bin 543 meşaleyle fener alayı düzenlendi.

Şanlı zaferin coşkusunu Kütahya'nın sokaklarında hissettiren etkinlikte, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü ve vatandaşlara birlikte Kütahya Belediyesi'nden Zafer Meydanı'na ellerinde meşalelerle ve Türk Bayraklarıyla yürüyerek zafer ruhunu doyasıya yaşadı.

Ellerinde meşaleler ve Türk Bayraklarıyla yürüyen vatandaşlarımız, söyledikleri marşlarla zaferin coşkusuna ve heyecanını ortak oldu. - KÜTAHYA